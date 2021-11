Musica, il 14 dicembre torna il Concerto di Natale al Teatro Alighieri |VIDEO

Dopo la pausa dello scorso anno dovuta alla pandemia, la Young Musicians European Orchestra torna con il tradizionale Concerto di Natale al Teatro Alighieri di Ravenna il 14 dicembre 2021 alle ore 21.

Come di consueto la manifestazione è organizzata da Emilia Romagna Concerti e dall’assessorato alla Cultura nell’ambito della rassegna Capire la Musica.

Il programma prevede la partecipazione di due giovanissimi musicisti italiani di grande rilievo nel panorama internazionale: il violinista Gennaro Cardaropoli impegnato nella ”Campanella “ di Paganini e il giovanissimo violoncellista Ettore Pagano, 18 anni, che eseguirà le funamboliche variazioni di Paganini sul Mosè di Rossini oltre al Notturno di Ciaikovsky.

In occasione del concerto di Natale viene anche effettuata una raccolta di beni di prima necessità organizzata con la Caritas e destinata alle famiglie e alle persone in difficoltà che vivono a Ravenna (in particolare i prodotti consigliati perché difficili da reperire nelle eccedenze industriali sono il tonno in scatola, la carne in scatola, i pelati, i legumi in scatola, olio e omogeneizzati di frutta).

Il Concerto di Natale è dedicato in modo particolare ai giovani che studiano musica nelle scuole pubbliche e private della città e, inoltre, con i contributi di Eni e Sapir, saranno coinvolti allo spettacolo gruppi familiari, bambini e anziani che difficilmente in precedenza hanno avuto occasione di avvicinarsi alla musica.

Biglietti da 5 a 25 euro presso la biglietteria del teatro Alighieri o sul sito www.teatroalighieri.com

Sarà osservato il distanziamento interpersonale e sarà obbligatorio il green pass.