È terminato bene per gli atleti dell’orienteering manfredo, l’importante trofeo della nostra regione. La settima e ultima tappa, organizzata dalle società Atletica Interflumina e Orienteering Parma, si è svolta nei centri storici di Casalmaggiore (CR) e Colorno (PR). Una corsa orientamento peculiare, che prevedeva due manche di gara sprint nella stessa giornata, ma in due città diverse.

La prima, infatti, si è disputata al mattino a Casalmaggiore; nemmeno il tempo di rifocillarsi e subito nel primo pomeriggio ci si è trasferiti a Colorno per il finale, sempre in città. La classifica era data dal minor tempo nella somma delle due prove. La regolarità ha premiato Mauro Bussi negli M35, piazzatosi in entrambe al quarto posto, eventualità che lo ha collocato sul terzo gradino del podio grazie all’ottimo tempo fatto segnare complessivamente. Suo anche il bronzo nel Trofeo Emilia Romagna 2021.

Spostandoci di regione, Mattia Rontini si è distinto nella categoria “Nero” (quella di livello più impegnativo) a Ostra e a Coirinaldo, città turistiche premiate con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Le due “Sprint”, organizzate dalla società marchigiana Picchio Verde lo hanno visto entrambe medaglia di bronzo, dopo una lotta alla pari coi migliori atleti della specialità.