Musica e Spirito, collaborazione fra Ravenna e Faenza: sei concerti a partire dal 9 aprile | VIDEO

Sei concerti a Faenza per la rassegna “Musica e Spirito” della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna. In occasione dell’undicesima edizione di “Musica e Spirito”, inaugurata a gennaio, inizia una nuova collaborazione musicale fra Ravenna e Faenza, con la Scuola Comunale di Musica Giuseppe Sarti, con l’associazione musicale Gabriele Fattorini, con il Coro polifonico Jubilate e con la diocesi di Faenza e Modigliana. Sei concerti della rassegna saranno organizzati sia a Faenza, il sabato, sia a Ravenna, la domenica. Ad inaugurare la collaborazione sarà il Concerto per la Passione, in programma il 9 aprile nel duomo di Faenza e il giorno successivo nella chiesa di San Francesco a Ravenna. Musiche di Bach, Haendel, Van Berchem, Lully. Le esecuzioni saranno affidate alla Cappella Musicale della Basilica di San Francesco, al Coro Jubilate faentino e a docenti e allievi della Scuola Sarti. Il Museo Diocesano di Faenza si occuperà dell’introduzione ai temi della Passione. Uno schema che si ripeterà per ogni concerto. Gli appuntamenti a Faenza andranno in scena in diverse chiesa della città, a Ravenna invece si terranno sempre a San Francesco.