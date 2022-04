Finisce troppo presto il weekend di Portimao per Enea Bastianini che non è stato propriamente fortunato in questa tre giorni lusitana. Dopo una caduta ieri alla curva 5, l’italiano, che correva con degli antidolorifici al polso destro, è stato autore di una grande uscita dai blocchi che gli ha permesso di recuperare subito una manciata di posizioni.

A 16 giri dal termine però la caduta all’altezza della curva 8, nella quale il numero 23 non riporta conseguenze fisiche. Il primo zero di una stagione per ora assolutamente brillante allontana Bastianini dalla vetta della classifica generale, anche se per una manciata di punti.

Gara di costanza per Fabio Di Giannantonio che al contrario del suo compagno di squadra non sfrutta alla perfezione la partenza con la sua Ducati numero 49, ma con cui poi mette a referto un buon passo di gara su un tracciato praticamente mai provato in condizioni d’asciutto.

Un problema tecnico a 3 giri dalla fine rimanda ancora i primi punti mondiali (Diggia era 16º a meno di un secondo dalla zona punti), anche se cresce la consapevolezza. Tra meno di una settimana il 6º GP stagionale a Jerez de la Frontera.

MOTO2

Una gara ricca di sorprese quella del circuito portoghese, dettata dall’incertezza del meteo a complicare il tutto. Una partenza con assetto da asciutto nonostante il cielo minacciasse pioggia. Al nono giro la gara viene fermata a causa di una caduta in curva2 che ha visto coinvolti diversi piloti.

Viene immediatamente riprogrammata una nuova gara della durata di 7 giri: una scelta difficile quella del set-up della moto in quanto in pista scendevano le prime gocce di pioggia. La squadra decide di schierare entrambi i piloti della Gresini Racing Moto2 con un set-up da bagnato, scelta che non ha ripagato in gara.

Riparte in undicesima posizione Filip Salač, 15° Alessandro Zaccone. Entrambi i piloti faticano molto sin da subito in quanto la pista ha cominciato ad asciugare. Li ritroviamo nella classifica finale rispettivamente in quattordicesima e quindicesima posizione, con Zaccone che conquista il suo primo punto nel Campionato del Mondo Moto2