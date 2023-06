Sette morti in provincia di Ravenna per l’alluvione. La Procura indaga per omicidio colposo contro ignoti. La notizia appare oggi sul Corriere di Romagna e su Il Resto del Carlino in edicola.

Il fascicolo è stato affidato al sostituto procuratore Angela Scorza che sta quindi cercando di far chiarezza sugli eventi avvenuti a Faenza, Castel Bolognese, Belricetto di Lugo, Sant’Agata sul Santerno e Russi. Le vittime avevano fra i 68 e i 92 anni: Giordano Feletti, Giamberto Pavani, Fiorenzo Sangiorgi, Neride Pollini, Giovanni Sella, Dorotea Dalle Fabbriche e Delio Foschini.

In procura è aperto anche un secondo fascicolo, questa volta per disastro colposo, sempre contro ignoti. Un’indagine conoscitiva era poi stata aperta per la morte di Remo Bianconcini, avvenuta a Castel Bolognese durante la prima alluvione di inizio maggio.