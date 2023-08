Un’imperdibile giornata all’insegna della fantasia e del divertimento, ricca di sorprese ed esperienze esclusive. Sabato 9 settembre le leggendarie fate create da Iginio Straffi voleranno a Mirabilandia per incantare i visitatori del parco divertimenti più grande d’Italia. Le sei fate protagoniste delle tantissime avventure create da Rainbow, icone di stile e beniamine di diverse generazioni, saranno per la prima volta a Mirabilandia con l’iniziativa “Winx Fairy Day”, una giornata speciale per far rivivere ai visitatori e ai fan la magica atmosfera dell’amata serie TV tra musica, spettacoli e divertimento.

Gli ospiti del parco saranno immersi nel mondo di Alfea grazie ad una tematizzazione esclusiva e installazioni create ad hoc per la giornata ispirate totalmente al mondo delle Winx.

Gli elementi più iconici del Parco – dall’ingresso alla grande ruota panoramica, passando per la fontana che costeggia il viale di entrata di Mirabilandia – saranno decorati all’insegna del colore rosa. Uno scenario fatato attraverso il quale si potrà passeggiare e respirare la magica atmosfera del classico cartone Made in Italy, accolti da una speciale parata delle Winx e da un flash mob.

All’interno del Parco sarà allestita una grande area dedicata alla magia di Alfea, articolata in sei mini-aree tematiche (Fashion lab, Flower lab, Sport lab, Song lab, Technology lab, Cake lab) dove Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha, accoglieranno fan e visitatori per photocall, make-up tutorial, laboratori didattici, karaoke e tante altre attività ispirate a ogni fatina in tema moda, sport, musica e ambiente. Verrà inoltre annunciata la terza edizione di uno dei contest più amati dai fan del brand, il “Winx Fairy Dance”, che partirà in autunno: un concorso per scuole e accademie di danza di tutta Italia che si cimenteranno nella creazione di una coreografia al ritmo dei successi firmati Winx Club.

Il “Winx Fairy Day” si concluderà in bellezza sul palco di Mirabilandia con il nuovissimo spettacolo “Winx Magic Party” per vivere momenti speciali tra coinvolgenti coreografie, canzoni ed effetti speciali, e seguire una nuova avventura in compagnia delle sei fate e del principe Sky, la vera novità dello show.

“La collaborazione con Rainbow ci permette di offrire ancora una volta ai nostri ospiti un evento davvero esclusivo per tutta la famiglia, spiega Sabrina Mangia, Sales & Marketing Director di Mirabilandia. Un’opportunità importante che un’ampia fascia del nostro pubblico saprà apprezzare e che trasformerà per una giornata il parco di Mirabilandia nel magico immaginario di Alfea”.

“Winx Fairy Day sarà un’occasione imperdibile per i fan più giovani di Winx, ma anche per le generazioni che sono cresciute insieme alle nostre fate. Siamo felicissimi di collaborare con Mirabilandia per questa giornata di grande magia, pensata per entusiasmare varie fasce di pubblico grazie a una straordinaria offerta di contenuti e attività diversificate”, commenta Lorena Vaccari, VP Global Marketing del Gruppo Rainbow.