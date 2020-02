Ravenna e Rimini a San Pietroburgo per avviare un nuovo gemellaggio turistico. L’assessore al Turismo Giacomo Costantini e Leonardo Colbucci, amministratore delegato dell’aeroporto di Rimini, hanno infatti firmato con le autorità locali un protocollo d’intesa per la promozione commerciale e per garantire una migliore qualità dei servizi ai visitatori dei due paesi. All’interno del progetto anche il Comune di Cervia.

“Oggi in un momento non semplice per il nostro paese ed il nostro turismo” ha commentat l’assessore Costantini “Ravenna non si ferma e firma un accordo di collaborazione storico per lo sviluppo del turismo con la città di San Pietroburgo e l’implementazione di voli diretti attraverso l’aeroporto di Rimini.

In questa importante città russa, capitale culturale dove troviamo istituzioni di assoluto livello come l’Hermitage, vivono circa 7 Milioni di persone potenzialmente interessate alla bellezza e qualità della vita che Ravenna può offrire tutto l’anno”.

(foto dal profilo facebook di Giacomo Costantini)