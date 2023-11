Con decreto del 14 novembre scorso il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, su proposta della Giunta, ha nominato Mauro Giannattasio segretario generale della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna. 54 anni, di Salerno, Giannattasio ha iniziato la sua esperienza alla Camera di commercio di Varese nel 1997 dove ha scalato le tappe, fino a diventare segretario generale vicario nel 2004. Nel marzo 2006 è stato nominato segretario generale della Camera di commercio di Catania e cinque mesi dopo, nell’agosto 2006, è stato nominato segretario generale della Camera di Commercio di Ferrara. Per tre mesi, all’inizio del 2013, su richiesta di Unioncamere, ha svolto anche l’incarico ad interim di segretario generale a Cagliari e, nel 2017, è stato nominato dal ministro Calenda commissario ad acta per l’unificazione delle Camere di commercio di Ferrara e Ravenna. Laureatosi con lode in Scienze politiche presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, indirizzo politico-internazionale, è Comunicatore pubblico (ai sensi della legge n. 150/2000) a seguito del Master conseguito, il 13 maggio 1999, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il 16 luglio 2021, inoltre, ha conseguito, presso l’Università L. Bocconi di Milano, il Master Universitario di secondo livello in Management delle Amministrazioni Pubbliche.

“Sono felice ed onorato dell’incarico – ha dichiarato, a caldo, il nuovo segretario generale della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna – e della grande responsabilità che la Giunta e il suo presidente, Giorgio Guberti, hanno voluto affidarmi. Le nostre imprese hanno un fortissimo bisogno di ritrovare la fiducia, perché senza fiducia non c’è domani. Se tante di loro, pure in questi mesi terribili, hanno scelto di fare impresa è segno che sono convinte di farcela ancora una volta. Di fronte a questi segni concreti è dovere delle istituzioni rispondere con altrettanta fiducia nell’impresa e in chi la sostiene e promuove, a cominciare dalla Camera di commercio. Ferrara e Ravenna, cui sono molto legato e dove troverò una squadra di lavoro unita e competente, sono territori di straordinarie energie che traggono dalla loro cultura, dalla loro rete sociale e dal loro patrimonio civile risorse utili all’innovazione e allo sviluppo dell’economia. La qualità delle nostre imprese – ha concluso Giannattasio – non è uno slogan, una illusione, o un accorgimento propagandistico: è una realtà che suscita apprezzamenti nel mondo, e che tutti noi dobbiamo conoscere meglio per valorizzare ancor di più”.