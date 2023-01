È dedicato alla celebrazione dei 300 anni delle Invenzioni a due e a tre voci di Johann Sebastian Bach (scritte tra il 1720 e il 1723) il primo dei Matinées Musicali al MIC Museo Internazionale delle Ceramiche, domenica 15 gennaio 2023 (ore 11.15), con un organico speciale formato da tre straordinarie musiciste, Yulia Berinskaya e Valentina Danelon ai violini e Anna Serova alla viola.

Per i trecento anni dalla pubblicazione delle “Invenzioni a tre voci” di Bach, il talentuoso trio d’archi femminile riunito apposta nel nome “Inventio”, proporrà una serie scelta di questi capolavori negli ottimi arrangiamenti di Ferdinand David, insieme all’esecuzione di altre pagine per strumenti ad arco: il Trio di Taneyev, soprannominato The Russian Bach, una composizione originale per questo organico, ricca di contrappuntismo neobarocco e grande creatività; e il Terzetto in do maggiore di Dvořák, quattro piccoli movimenti per due violini con accompagnamento di viola, composti nel giro di pochi giorni nel 1887. Un Terzetto tecnicamente non difficile da suonare, anche se con le sue melodie fluide e i ritmi vivaci offre il meglio di Dvořák.

Il Trio Inventio rappresenta una rara formazione al femminile composta da tre valide musiciste – Yulia Berinskaya e Valentina Danelon al violino e Anna Serova alla viola – accomunate dalla ricerca di nuovo repertorio, sia esso per trascrizione, nuova composizione o recupero di pagine rare, per la formazione difficile ma promettente di due violini e viola. Uscito il primo settembre 2022, “Inventio” è il primo cd del trio, per l’etichetta discografica Brilliant Classics.

La rassegna ERF&TeatroMasiniMusica 2022/23 vede il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna ed è organizzata in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica “Giuseppe Sarti” di Faenza, l’Accademia Perduta/Romagna Teatri e il MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.