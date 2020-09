Massimo Isola è il nuovo sindaco di Faenza. Festeggia la coalizione di centrosinistra

Massimo Isola è il nuovo sindaco di Faenza. I dati sono ancora provvisori, ma il divario fra i due principali candidati, Isola per il centrosinistra, Cavina per il centrodestra, è netto. La coalizione di centrosinistra, inoltre, ha vinto in territori tradizionalmente vicini al centrodestra e in particolare alla Lega. Il centrosinistra al momento è oltre il 63,5%, il centrodestra è fermo al 34%. Solo 15 sezioni scrutinate su 57. Dato quindi ancora provvisorio alle 11.30, ma l’indicazione degli elettori è netta e nella sede del Partito Democratico si festeggia.