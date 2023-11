Venerdì 10 novembre alle ore 21 presso la Sala del Carmine di Massa Lombarda, il cantante Marco Morandi si esibirà in concerto con “20 canzoni da portare su un’isola deserta”. L’ingresso sarà gratuito su prenotazione.

Elisa Fiori, Assessore alla Cultura del Comune di Massa Lombarda dichiara: “Dopo i tanti momenti di incertezza che hanno caratterizzato questo ultimo periodo è un vero piacere poter regalare alla nostra comunità attimi di serenità in cui la musica diventa la protagonista, il collante capace di farci sentire tutti più uniti. Un immenso grazie a Marco Morandi, artista a tutto tondo, che ci prenderà per mano per accompagnarci in un viaggio in cui i ricordi e le emozioni la faranno da padrone.”

Marco Morandi, figlio del celebre Gianni, è un musicista, cantante, compositore e attore. Nasce nella musica: comincia a 5 anni studiando il violino e prosegue poi con la chitarra e il pianoforte. Nel 1997, con alcuni compagni di classe fonda i Percentonetto che partecipano a Sanremo Giovani ed accedono alle serate finali del Festival 1998 con il brano “Come il sole”. Nel 1999 affianca il padre Gianni nelle quattro puntate di “C’era un Ragazzo”, trasmesse su Rai1. Nel 2000 affianca Enrico Silvestrin alla conduzione del programma musicale televisivo “Taratatà ” – Rai1. Nel 2002 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Che ne so” e incide l’album “Io nuoto a farfalla “, che prende il titolo dalla canzone omonima inedita di Rino Gaetano. Dal 2004 al 2006 prende parte con la compagnia dell’Artistica del cast di “Gianburrasca – Il Musical “, vestendo i panni del protagonista Giannino Stoppani. Dal 2008 canta Rino Gaetano, sua grande passione, in giro per tutta l’Italia. Nel 2011 autoproduce il suo secondo album da solista “Non basta essere te”. Nel 2012 produce e scrive, insieme ad Augusto Fornari e Toni Fornari, lo spettacolo autobiografico “Nel nome del padre storia di un figlio di…” in scena dal 2013. L’8 ottobre 2013 all’Arena di Verona canta insieme al padre in occasione del “Gianni Morandi – Live in Arena”.

Sul palco di Massa Lombarda suonerà e canterà “20 canzoni da portare su un’isola deserta”. Un un viaggio tra i pezzi intramontabili che Marco Morandi più ama, tra i tanti cantautori che fanno parte del suo mondo, come Lucio Dalla, Franco Battiato, Ivano Fossati, tra gli altri. Tra i brani in scaletta anche Centonove, un omaggio a Rino Gaetano pubblicato da Marco Morandi il 28 ottobre 2022 al fine di celebrare l’artista che più di tutti ha influenzato la sua crescita artistica.

“20 canzoni da portare su un’isola deserta rappresenta un viaggio nelle canzoni della mia vita – racconta l’artista -. Ogni canzone è una tappa della mia crescita umana e artistica. Canto i brani di cui non posso fare a meno, quelli che se fossi su un’isola deserta mi ricorderebbero il sapore di casa”.

La voce, la chitarra e il violino di Marco Morandi saranno accompagnati da Giorgio Amendolara alla tastiera, da Andrea Ravoni alla chitarra elettrica, da Maurizio Meo al basso, da Daniele Formica alla batteria e Federico D’angeli ai Cori.

Il concerto è offerto gratuitamente dal Comune di Massa Lombarda su prenotazione. Per info e prenotazioni: URP/Informacittadino tel 0545 985890 urp@comune.massalombarda.ra.it