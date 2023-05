Il comune di Massa Lombarda ha festeggiato un proprio concittadino, il sedicenne Francesco Poli, che ha riconquistato il titolo di campione italiano Parkour Freestyle Junior 2, durante le gare svoltesi a Rimini. Il giovane talentuoso aveva già vinto il titolo di campione italiano di categoria nel 2020.

Francesco, che frequenta il terzo anno dell’indirizzo meccanico dell’ ITIS di Lugo, è stato omaggiato dal sindaco Daniele Bassi di una pergamena e un quaderno personalizzato, simbolo dell’interesse dell’Amministrazione verso la pratica sportiva. All’incontro era presente anche Davide Pirazzini, allenatore della Ginnastica Artistica Lugo, società con cui gareggia Francesco e dove si allena 4 volte a settimana.

Il termine Parkour è l’internalizzazione della parola francese che significa percorso: è un’attività che l’uomo pratica da sempre e che ora è diventata una vera e propria disciplina sportiva, grazie anche all’inserimento tra le specialità della Federazione Ginnastica. Le competizioni si dividono in “Speed run”, ovvero una corsa a ostacoli utilizzando liberamente i movimenti del Parkour si devono superare e compiere il percorso da A a B nel minor tempo possibile e “Freestyle” in cui attraverso movimenti acrobatici si crea una performance che deve coinvolgere il pubblico e i giudici in un crescendo di difficoltà e stile.