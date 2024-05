Al via martedì 28 maggio alle ore 15.30 la 52esima edizione di Cervia Città Giardino, la mostra d’arte floreale open air più grande d’Europa. Alla cerimonia di inaugurazione, in programma presso la Rotonda della Pace (angolo viale Roma), sarà presente il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

“Cervia Città Giardino per i DIRITTI Ambiente Sport Educazione”: questo il fil rouge della 52esima edizione che vede protagoniste oltre una sessantina di realtà da tutta Europa con i loro allestimenti floreali ospitati in vari punti della località. E proprio alle città e agli enti partecipanti alla manifestazione, martedì pomeriggio, sarà consegnato un riconoscimento quale omaggio per la creatività e l’impegno profusi nella realizzazione dei giardini.

Sempre martedì 28 maggio alle ore 21, Piazza Garibaldi a Cervia ospiterà il Concerto dell’Amicizia della “Bigband der Musikschule Aalen”,città gemellata con Cervia, in collaborazione con la Scuola di Musica di Cervia G. Rossini, la Scuola Angelo Pescarini Arti e Mestieri di Ravenna e il Consorzio Cervia Centro.

Nata come Maggio in Fiore agli inizi degli anni ’70 da un’idea di Germano Todoli, portata avanti dal figlio Riccardo, Cervia Città Giardino ha assunto nel corso del tempo un carattere internazionale, accogliendo tecnici, esperti e i maestri giardinieri arrivati dall’Italia, da tutta Europa e anche da vari paesi extraeuropei. Oltre 60 squadre di giardinieri in rappresentanza di città italiane e straniere, aziende, enti, scuole ed associazioni, sono impegnati a decorare per la stagione turistica gli spazi verdi del territorio. La loro partecipazione, oltre a trasformare aiuole e giardini in vere e proprie opere d’arte, ha permesso di sperimentare tecniche innovative e ha creato occasioni di confronto sulla gestione del verde pubblico e privato.