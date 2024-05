“Le recenti dichiarazioni del Viceministro Bignami sull’alta velocità ferroviaria a 300 km orari in Romagna rinnovano finalmente l’attenzione su un’infrastruttura indispensabile, che la nostra Associazione ha immaginato già nel 2021, con la prima proposta operativa del progetto Città Romagna: un’alta velocità vera, con binari dedicati, baricentrica rispetto alla nostra area metropolitana e al servizio di un milione di abitanti – cittadini, imprese, professionisti, studenti, turisti.

Confindustria Romagna invita tutti i decisori locali e nazionali a incanalare energie, riflessioni e dibattiti su questo obiettivo strategico e cruciale, anche dopo la fine della campagna elettorale, perché si tratta di un obiettivo che non ha colore politico ma solo ricadute positive per tutta la comunità: un’opportunità straordinaria per una Romagna più forte, competitiva e attrattiva” così in una nota Confindustria Romagna.