Incendio Lotras, Bandini: “Non c’è più rischio idraulico nella cassa di laminazione”

Nuovo aggiornamento riguardo le procedure di bonifica dell’area attorno al magazzino Lotras andato distrutto dal grande incendio dell’agosto scorso, dopo l’innalzamento dei livelli del liquido presenti nella cassa di laminazione di fronte allo stabilimento Tampieri. Innalzamento che aveva messo in allarme i residenti al confine con l’area. Il bacino tuttavia secondo il Comune non rappresenta più un rischio per l’ambiente ma il suo risanamento è ancora lontano da divenire. Stesso discorso per l’area del magazzino, dissequestrata dalla magistratura. Lo scheletro del grande immobile dovrà essere abbattuto, ma al momento non si conoscono ancora i tempi