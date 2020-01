Viste le sempre più frequenti ed eccezionali avversità atmosferiche che causano repentini e violenti livelli di piena anche nei corsi d’acqua del territorio, il Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha rinnovato per l’anno 2020 l’autorizzazione, per uso familiare (personale e domestico), alla raccolta manuale del legname caduto nell’alveo o trasportato in prossimità delle sponde in aree demaniali del reticolo idrografico del fiume Lamone a monte di Faenza, dei torrenti Marzeno, Tramazzo, Acerreta, Ibola, Samoggia e loro affluenti e rii minori.

Basta inviare una semplice comunicazione scritta alla sede di Ravenna del Servizio Area Romagna della Regione (piazza Caduti per la Libertà, 9 – 48121 Ravenna; email stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it) e per conoscenza al Comune territorialmente interessato.Nella comunicazione si dovranno indicare il nominativo del richiedente e il relativo indirizzo e numero di telefono; il corso d’acqua, la località e il tratto interessati; il periodo in cui si svolgerà la raccolta.

Analoghe autorizzazioni riguardano anche gli altri bacini idrografici di competenza del Servizio Area Romagna.

Restano invariate le modalità di autorizzazione per la manutenzione di porzioni di pertinenze demaniali per le quali i proprietari confinanti intendono procedere al taglio selettivo di vegetazione arborea e arbustiva. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Servizio Area Romagna a seguito di apposita e specifica domanda.