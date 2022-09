Nell’ambito del Progetto ‘Tech.Library’, la Biblioteca Manfrediana arricchisce la propria dotazione di strumenti indirizzati a utenti ciechi e ipovedenti. ‘Videoingranditori’ portatili e fissi, sistemi per la lettura ad alta voce, oltre a libri in braille, illustrati e audiolibri per tutte le età, all’insegna dell’inclusività e dell’accessibilità dei servizi bibliotecari. Questi dispositivi saranno presentati in occasione del meeting ‘Senza Barriere’ in programma giovedì 29 settembre a partire dalle 14.30, durante il quale verranno presentati i risultati del Progetto europeo ‘Tech.Library – Enhance public library services for visually impaired users through ICT tools and training’.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, vedrà la presenza dei partner europei degli operatori delle biblioteche della Rete bibliotecaria di Romagna. Il programma prevede interventi focalizzati sui servizi delle biblioteche pubbliche per gli utenti con disabilità visive.

All’iniziativa interverranno Francesco Pandini della piattaforma digitale MediaLibraryOnLine, che consente il prestito di ebook dei maggiori editori italiani e la consultazione di migliaia di giornali;

Luca Ciani, dell’Istituto Cavazza di Bologna, realtà di rilievo nazionale per l’integrazione, formazione, riabilitazione e autonomia delle persone non vedenti e ipovedenti; Silvana Scaffidi, docente dell’istituto Oriani di Faenza, referente del CRHeS/CTS di Ravenna. Per l’occasione sarà organizzato anche un workshop riservato agli editori faentini che esporranno, con possibilità di vendita, una selezione delle loro pubblicazioni dedicate alla inclusività e alla accessibilità.

Alle 20,30 seguirà l’incontro con Valerio Ragazzini autore del libro L’immenso naufragio. La Grande Guerra nelle pagine degli scrittori romagnoli, White Line edizioni. Con l’autore dialogherà Gian Ruggero Manzoni.

Le iniziative rientrano nel programma della Settimana del ‘Patto per la lettura’ organizzato dalle biblioteche della provincia di Ravenna.