All’interno del Parco Teodorico di Ravenna, dopo il successo estivo dei “Teodorico Green Days”, ritorna in versione autunnale, un nuovo appuntamento dedicato al buon cibo, alla natura e al relax.

Si tratta di una serie di quattro eventi, gratuiti e per tutta la famiglia, dal titolo “Le domeniche al parco”, promossi da Cooperativa San Vitale e Ristoro Teodorico in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica.

A partire da domenica 2 ottobre e, a seguire, per le successive tre domeniche 9 -16 -23 ottobre, il Ristoro Teodorico proporrà un pranzo contadino dedicato ai sapori autunnali con un menù a Km 0 realizzato con i prodotti a filiera corta ed origine garantita degli agricoltori locali aderenti alla rete Campagna Amica (info e prenotazioni al 342 0781133).

Il primo appuntamento sarà dedicato alla zucca, per eccellenza la sovrana indiscussa della stagione autunnale. Oltre che ingrediente principale del menù contadino proposto per il pranzo, la zucca, in tutte le sue tipologie, forme e varietà, sarà in vendita presso il gazebo allestito dalla Società Agricola Coldiretti-Campagna Amica Nicoletto di Alfonsine. Per i più piccoli, tutte le domeniche mattina dalle ore 10.30, ci saranno in trattenimenti e laboratori gratuiti. Domenica 2 e 9 ottobre ci sarà l’animazione di Tatafata con truccabimbi, tatuaggi e bolle di sapone, domenica 16 ottobre il laboratorio di mosaico con Dimensione Mosaico e domenica 23 ottobre il laboratorio di riuso creativo a cura dell’Associazione Fatabutega di Ravenna.

Domenica 2 ottobre, alle ore 16.00, si terrà inoltre la sfilata di moda curvy a cura di Salvagente Outlet 2 con la presentazione della nuova collezione autunno/inverno.