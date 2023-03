Verso le 18 di oggi pomeriggio un motociclista 46enne di Rovigo in fase di sorpasso all’altezza del cavalcavia lungo la via X Aprile ha urtato un furgone ed è caduto rovinosamente a terra. Sul posto i soccorsi del 118 che viste le condizioni hanno con l’elicottero trasportato il centauro con codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Intervenuta la Polizia locale della Bassa Romagna per i rilevi di legge e per la gestione del traffico.