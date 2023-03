Approvato il bilancio comunale ma senza il voto di Italia Viva. Fratelli d’Italia: “Esiste ancora una maggioranza ?”

Approvato il bilancio comunale di Faenza. In consiglio comunale però, fra i voti della maggioranza, è mancato il sostegno di Italia Viva che si è astenuta sulla manovra della giunta, aprendo una crepa nel governo della città.

Il bilancio si aggira intorno ai 56 milioni. Quasi 33 milioni in conto capitale. 11 milioni di fondo cassa. Come anticipato aumenterà l’Irpef per la stragrande maggioranza dei cittadini e l’Imu per i capannoni delle attività produttive.

Le maggiori spese saranno destinate allo sviluppo sostenibile, all’ambiente, alla tutela dei beni culturali e soprattutto al welfare. Gli aumenti di spesa maggiori riguardano i servizi generali, i trasporti e la spesa energetica.

Vario il piano degli investimenti, fra i quali spiccano la nuova caserma dei Vigili del Fuoco (700 mila euro), la Graziola (730 mila euro), la riqualificazione dell’Osteria del Gallo (421 mila euro), i diversi interventi nelle scuole o l’illuminazione per il nuovo polo sportivo di Monte Coralli (370 mila euro).

Di fronte però all’aumento della tassazione locale e alla spaccatura in maggioranza, non sono mancate le critiche dell’opposizione.