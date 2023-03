Il Capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Alberto Ancarani rappresenterà, nella seduta del 30 Marzo, i comuni italiani, e dunque anche quello di Ravenna, alla commissione Risorse Naturali del Comitato Europeo delle Regioni.

La seduta in argomento è molto importante per la controversa norma sull’etichettatura del vino promossa e già operativa in Irlanda, ma ancora non impossibile da fermare nelle sedi europee deputate.