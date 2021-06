Musica, danza e teatro riuniti su un unico palcoscenico per rendere omaggio a Gioachino Rossini. Lunedì 21 giugno alle 21.15 la Festa della Musica di Lugo ricorda così il celebre compositore – che proprio a Lugo studiò musica in giovane età – con uno speciale spettacolo nel giardino di Villa Malerbi (via Emaldi 51).

Per l’occasione l’attore Gianni Parmiani interpreterà i testi scritti per l’occasione dal musicologo Paolo Fabbri, uno dei maggiori esperti di Rossini a livello internazionale ed autore di diversi libri e saggi. Le allieve del Centro Studi Danza si esibiranno in coreografie e momenti solistici con l’accompagnamento musicale dei docenti della scuola di musica che interpreteranno brani tratti da “Il Barbiere di Siviglia” e “La Gazza Ladra”.

L’ingresso è libero con obbligo di prenotazione ai numeri 0545 38540 o 389 1954270, oppure via mail all’indirizzo malerbi@comune.lugo.ra.it. In caso di maltempo il concerto si terrà nella Chiesa del Suffragio.

La Festa della musica prosegue fino al 22 giugno a Villa Malerbi. Per maggiori informazioni visitare il sito www.scuolamalerbi.com.