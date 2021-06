La Giunta Verlicchi punta con decisione allo sviluppo dell’economia del Comune di Ravenna e la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro per i ravennati.

Rilancio del turismo, sostegno alle aziende che investono in tecnologie ed innovazioni di prodotto, contributi e servizi alle nuove imprese giovanili e femminili, agevolazioni per le aziende che assumono, interventi per il cento storico, la città, il Forese e i Lidi.

Per attuare questo ambizioso programma di stimolo alla ripresa economica di Ravenna, il Sindaco Veronica Verlicchi affiderà le deleghe a persone di provata competenza ed esperienza. Cosa alla quale i 60 anni di regime Pd ci hanno disabituato.

Siamo perfettamente consci che dopo i disastri economici legati alla pandemia, il Comune di Ravenna debba assumere un ruolo di primo piano per la ripresa e lo sviluppo delle aziende e dell’occupazione.

Negli anni anche recenti, sono numerose purtroppo le aziende che hanno chiuso i battenti e con esse tantissimi ravennati hanno perso il lavoro. Con tutte le conseguenze immaginabili.

Di tutto questo al sindaco uscente Michele de Pascale non interessa nulla: troppo intento a conservare gli incarichi del “poltronificio” ai membri del PD e ai cespugli alleati, non ha messo in campo azioni decisive per il sostegno al nostro tessuto economico e ai lavoratori ravennati.

Ravenna necessità di un’amministrazione concentrata sulle sue necessità. Ecco allora che nella Giunta Verlicchi, ci sarà Ramiro Recine con delega al Centro storico, Artigianato e Commercio. E ancora: Maurizio Bucci avrà la delega al Turismo e al Porto. Senza dimenticare gli altri asset della nostra città come i Lidi ed il Forese che avranno un Assessore dedicato.

L”Alleanza Civica guidata da La Pigna, che vede la partecipazione delle liste Forese in Comune, Noi per i Lidi, Ravenna s’è desta e Itakexit – Paragone, si avvarrà di persone competenti, capaci e determinati. Non di politici scelti per appartenenza invece che per professionalità.

Con questo tridente, mettiamo a disposizione dei ravennati – imprenditori, lavoratori, giovani e donne – che sono in attesa di lavoro o che intendono avviare un’impresa, l’esperienza sul campo che Ramiro Recine e Maurizio Bucci hanno maturato in decenni di attività in proprio. Il Sindaco Verlicchi, Recine, Bucci insieme agli altri Assessori della Giunta, attueranno concretamente le iniziative del programma di governo del Sindaco Veronica Verlicchi.