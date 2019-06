La felicità è un’arte che si può imparare. E’ la possibilità di imparare a comprendere ed elaborare le proprie emozioni, di scoprire la ricchezza del confronto con l’altro, di sentirsi liberi e sicuri nell’esplorare il mondo, di vivere in modo naturale l’arte di essere se stessi.

E’ sempre più evidente infatti come il ben-essere sia legato a elementi soggettivi come l’autostima, la visione che l’individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, per questo nasce l’Ethic Center di Lugo, un Centro al servizio e aperto al territorio, dove i giovani e le loro famiglie possano trovare un tempo e uno spazio di accompagnamento attraverso attività di educazione non formale centrate su processi di alfabetizzazione emozionale, in un percorso di promozione del ben-essere e di sviluppo della propria dimensione individuale e collettiva.

In occasione dell’inaugurazione dell’Ethic Center, venerdi 14 giugno (ore 17-19) ragazzi e genitori sono invitati ad un pomeriggio di laboratori esperienziali e pratiche educative, in un viaggio alla scoperta di se stessi attraverso la sperimentazione del gusto, dell’udito, dell’olfatto, del tatto e poi dell’allegria, della paura, della rabbia, della gioia, di tutte quelle sensazioni ed emozioni che costituiscono la complessità e l’unicità di ogni essere umano; un pomeriggio di laboratori, di esperienze, ma anche di dialogo e confronto con esperti volto a presentare le attività del centro.

Il luogo inaugurale sarà ETHIC CENTER LUGO Via Piratello 68, Lugo

“Il senso profondo – sottolinea Serafina Lo Nigro, Presidente dell’Associazione La V.I.E., ente coordinatore del progetto, in partnership con la Fondazione Internazionale Verso l’Etica-FIVE- onlus (Ente di formazione per il personale della scuola accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), e l’ente di formazione Hf Convention, – è di promuovere una nuova modalità educativa dove i giovani possano sperimentarsi come individui capaci, abili, ricchi di un potenziale umano e creativo e dove i genitori e le altre figure educative possano essere accompagnate attraverso la condivisione di strumenti concreti ad elaborare i passaggi difficili della propria funzione”.

Nell’Ethic Center, attraverso lo svolgimento delle attività quotidiane, minori e genitori sono accolti e accompagnati a dedicarsi in modo particolare allo sviluppo di quelle competenze capaci di favorire il “saper essere” piuttosto che il “saper fare”: promuovere la capacità di