Pedalare, cercare e scoprire luoghi, vedere, conoscere. Ed anche riflettere. All’insegna di queste sei azioni è, come sempre si cerca di fare, il giro Fiab di sabato 15 giugno. Riflettere.

Infatti la meta prescelta è Fusignano dove si andrà a visitare il Museo Romagna Air Finders: una raccolta di uniformi, oggettistica personale, vestiario, armi, equipaggiamenti, simulacri appartenuti ad aviatori militari e vario materiale a tema. Si tratta in larga parte di reperti ritrovati proprio dagli uomini della Romagna Air Finders i quali, ad iniziare dal 13 Agosto 1998, hanno portato alla luce ben 18 aerei abbattuti e rimasti sepolti nel sottosuolo italiano, oltre ai corpi di 8 sfortunati piloti inglesi, tedeschi, britannici e italiani, ai quali, dopo il ritrovamento, venne data degna sepoltura. La mostra ha registrato oltre 50mila presenze, tra le quali i parenti di molte di quelle vittime.

Mostra dedicata non solo agli appassionati di aviazione e di storia bellica, ma a tutti. Per far riflettere; meditare sugli errori ed orrori della guerra.

Il ritrovo per la partenza è come ogni sabato a Piazza Kennedy, davanti al Palazzo Rasponi , ma questa settimana alle ore 8,00.

Il percorso porterà i partecipanti, che come sempre potranno essere sia soci Fiab che amanti del padalare non iscritti, a Fornace Zarattini, poi a Villanova di Bagnacavallo, dove si farà la consueta sosta caffè, quindi a Fusignano.

Dopo avere compiuto la visita, si farà ritorno a Ravenna, seguendo a ritroso il medesimo percorso dell’ andata. L’arrivo è previsto intorno alle ore 13 dopo avere percorso circa 57 km. Ovviamente, in caso di maltempo l’evento sarà annullato.