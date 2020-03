L’Osteria della Sghisa dedica una serata alla fermentazione dei cibi, una tecnica antichissima ma anche molto moderna, attraverso cui ottenere alimenti dalle spiccate qualità nutrizionali e organolettiche, ricchi di benefici per il nostro organismo e sostenibili.

Mercoledì 11 marzo, alle ore 20.00, si terrà un workshop per imparare a fermentare le verdure, con Giulia Pieri, chef specializzata in cucina vegetale, integrale e probiotica.

Durante il laboratorio i partecipanti impareranno a produrre verdure fermentate utilizzando due metodi diversi, con salatura a secco e con la salamoia, e potranno portarle a casa per continuare a seguire in autonomia la loro fermentazione. La serata prevede anche una degustazione con assaggi di cibi fermentati preparati dalla chef, per scoprire i sapori inaspettati e stimolanti propri dei cibi fermentati.

Per partecipare al workshop è obbligatoria la prenotazione; ogni iscritto dovrà portare da casa un coltello, un tagliere, una ciotola capiente, una grattugia a fori larghi. Il costo è di 45 € a persona (comprensivo di un gadget). Il corso si terrà con un minimo di 10 partecipanti e con un massimo di 20 persone.