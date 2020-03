Il 9 agosto 2018 fu celebrata l’inaugurazione dei primi 150 metri delle passerelle di legno sulle dune costiere di Casal Borsetti. L’opera, realizzata dal Comune grazie a 350 mila euro di fondi ENI, ha prodotto infine una passeggiata di 400 metri che collega il capanno pinetale Borsetti col mare attraverso un percorso tracciato dalla Guardia forestale.

“La nuovissima passerella – ha scritto a Lista per Ravenna un concittadino dei lidi nord- è molto bella ed opportuna, perfetta per proteggere le dune dall’uomo, perfetta per consentire bellissime passeggiate ad anziani, bimbi e neo mamme coi loro bimbi e ai portatori di handicap che diversamente non potrebbero visitare questi luoghi naturali. Peccato che sia incredibilmente vietata con tanto di cartello a chi, per disabilità o tenerissima età, può ‘camminare’ solo in carrozzina”.

Il motivo è semplice. Buona parte della passeggiata è fatta con sabbia, non con tavole di legno, per cui le carrozzine non possono andarci. Se potessero, la discesa alla spiaggia è fatta con delle scale.

Non è neppure una novità all’interno dei patrimoni naturalistici ravennati del Parco del Delta, perché, per esempio, visitare in carrozzina Punte Alberete, la Bassa del Pirottolo o la Buca del Cavedone è altrettanto impedito.

Che nel 2020 si realizzino opere pubbliche innalzando nuove e più umilianti barriere a fruirne da parte delle persone impedite a muoversi con le proprie gambe ha perfino i contorni dello scandalo.

Chiediamo dunque al sindaco quali siano le ragioni di quanto sopra, per quanto inaccettabili, affinché chiarisca se e come intenda attivarsi per rimediare al malfatto.