L’1 aprile, alle ore 12, nella Sala Gialla del Comune di Faenza è prevista l’asta pubblica per la vendita della pescheria in Piazza Martiri della Libertà 18/19.

Il fabbricato in vendita comprende un ampio locale commerciale (ex pescheria) posto al piano terra e tre appartamenti, uno dei quali posto al piano primo e due posti al piano secondo. Tutti gli appartamenti hanno affaccio sulla Piazza Martiri della Libertà. Gli appartamenti non dispongono di garages o posti auto esclusivi ma si affacciano sull’ampio parcheggio di Piazza Martiri della Libertà.

Il prezzo base d’asta è fissato in € 286.500,00. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Per poter partecipare ed essere ammessi alla gara gli interessati dovranno far pervenire mediante posta raccomandata, posta celere o a mano, entro il giorno 31 marzo 2020 – pena l’esclusione dalla gara – al seguente indirizzo Comune di Faenza – Servizio Archivio e Protocollo dell’ URF – Piazza del Popolo n. 31 – 48018 Faenza RA, un plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “OFFERTA PER ASTA ALIENAZIONE EDIFICIO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÁ – FAENZA”.