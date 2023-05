Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dall’8 al 14 Maggio 2023:

Ariete

La settimana ti inviterà a riflettere, più che ad agire. Dovrai fermarti e programmare bene le settimane seguenti, i passi da compiere, senza essere troppo precipitoso. Dovresti sfruttare gli ultimi giorni in cui Giove è nel segno per risolvere tutte le situazioni rimaste in sospeso, in famiglia o in amore.

Toro

Continuerai a vivere una fase di crescita importante. Per sfruttarla al massimo dovrai fare leva su tutta la capacità di azione che possiederai. Le stelle possono offrire nuove opportunità, ma starà a te mostrare la volontà di fare, di metterti in gioco. Dovresti approfittare del Sole e Mercurio nel segno per avviare nuovi progetti.

Gemelli

La settimana potrà regalarti nuove emozioni in amore, anche se Venere ha lasciato il tuo segno da qualche giorno. È probabile che tu abbia già conosciuto una persona interessante, provato emozioni particolari nelle settimane passate. Soltanto i rapporti di lungo corso potrebbero aver perso la passionalità del periodo iniziale. Chi sta vivendo momenti tesi con il partner, dovrebbe cercare di superarli in questi giorni.

Cancro

La prossima settimana ti regalerà una rinnovata vitalità. Anche ti ha interrotto un rapporto di lavoro, ha concluso una collaborazione avrà quanto prima nuove proposte da valutare. A poco a poco stai riscoprendo un profondo desiderio di stare bene, di ricostruire una pace interiore. Questa esigenza finirà col portare più stabilità anche in tutti gli ambiti della tua vita, dall’amore al lavoro.

Leone

Ti aspettano giornate un po’ faticose. Avere il Sole e Mercurio in quadratura vuol dire vivere nuove tensioni, qualche intoppo o rallentamento nel lavoro, una conferma che fatica ad arrivare. In amore dovresti trovare più coraggio di esporti, recuperare un po’ di passionalità.

Vergine

La tua settimana ti libererà di quella cappa opprimente che hai provato negli ultimi tempi. Gradualmente le stelle ti restituiranno la serenità e nuove certezze. Più di una Vergine potrebbe decidere di percorrere una nuova strada professionale, sta valutando alcune scelte particolari. Quel che conta sarà non avere fretta di decidere, ma aspettare la seconda metà del mese, quando ci sarà un cielo ancora più complice.

Bilancia

Anche chi ha dovuto ricominciare da capo sta piano piano recuperando terreno. Certo, non puoi pensare di sbarazzarti di tutte le tensioni da un giorno all’altro, ma se non altro stai ritrovando il sorriso e la fiducia nel futuro. Dovresti sfruttare queste stelle per allargare la tua rete di contatti. Tieni duro! Dal 16 del mese arriveranno soddisfazioni inaspettate.

Scorpione

Ti attendono giornate interessanti per i sentimenti. Se di recente hai messo da parte l’amore, per occuparti di lavoro, dovresti fare un passo indietro. Cerca di coltivare di più il rapporto di coppia. Fai anche attenzione ai soldi, specie se stai sostenendo molte spese per la famiglia o per il lavoro.

Sagittario

La settimana sarà molto interessante. Con Venere non più in opposizione a poco a poco sparirà la confusione in amore. D’ora in poi potrai smaltire lo stress accumulato negli ultimi tempi e ritrovare una buona forma fisica. Dovresti cercare di ritagliarti un po’ di spazio per te stesso, rilassarti, magari rifugiandoti in mezzo alla natura.

Capricorno

La settimana vedrà crescere in te una strana impazienza, la voglia di ottenere tutto e subito. Negli ultimi tempi potresti aver avuto qualche tensione nel lavoro, perché non tutti hanno dato il massimo, come avresti desiderato tu. Forse hai dovuto perfino risolvere un pasticcio che ha combinato qualcun altro. Da qui in avanti in amore dovrai avere doppia prudenza: Venere opposta potrebbe causare qualche piccola tensione.

Acquario

Settimana particolarmente valida e interessante, anche se non tutti i problemi di lavoro e di soldi saranno superati. Potresti ritrovarti a discutere con alcuni collaboratori, se non si dimostrano convinti dei cambiamenti che vorresti adottare. Se hai richiesto un aumento dello stipendio, dovrà faticare non troppo per ottenerlo. Cerca di fare più attenzione alle uscite e alle entrate.

Pesci

La settimana ti invoglierà a chiudere quei rapporti ormai consumati e consolidare le relazioni che promettono bene. Cresce l’impazienza di riportare la completa serenità nella tua vita. Anche chi ha ingoiato alcuni rospi a lungo, in silenzio, da qui in avanti non lo farà più. Dovresti lasciare indietro le polemiche in famiglia e guardare avanti, perché stanno per arrivare occasioni importanti.