Bella rimonta di Yuki Tsunoda al Gran Premio di Miami che ha portato le vetture a correre per le strade del capoluogo della contea di Miami-Dade. Partito nelle retrovie, il pilota giapponese ha portato a termine una gara ricca di sorpassi, conclusasi a breve distanza dalla zona punti. Dopo la pessima due giorni di prove e qualifiche, in gara pilota e squadra sono riusciti a trovare un assetto che ha permesso all’Alpha Tauri la buona prestazione, senza però ottenere il premio di conquistare qualche punto in campionato.

Nyck de Vries invece è sembrato in difficoltà anche nella giornata di domenica e ha chiuso la corsa in diciottesima posizione, dopo un incidente in partenza.

“Possiamo essere molto soddisfatti dell’undicesima posizione conquistata da Yuki. Ha concluso a soli 1,3s da Magnussen, che partiva in seconda fila, ed è riuscito a tenere dietro Stroll fino alla bandiera a scacchi” ha dichiarato Guillaume Dezoteux (Head of Vehicle Performance).

“Ovviamente avremmo voluto un punto per celebrare una gara così concreta, ma con tutti quelli che hanno terminato la gara, sapevamo che dalla P17 della griglia sarebbe stato estremamente difficile. Nel primo stint con le gomme dure, Yuki è stato costante e paziente: la sua buona gestione degli pneumatici gli ha permesso di allungare lo stint. Dopo aver effettuato il pit stop al 37° giro, si è trovato davanti a Hulkenberg e ha fatto dei bei sorpassi su Albon e Bottas. La gara di Nyck è stata più difficile. Dopo un grande bloccaggio dell’anteriore alla partenza, ha avuto molte vibrazioni dalle gomme che hanno influito sul suo ritmo. Una volta montate le gomme dure, il bilanciamento e le prestazioni sono migliorate, così è riuscito a superare Piastri dopo una battaglia durata tanti giri. Questa corsa è incoraggiante per la squadra. La vettura continua a migliorare gara dopo gara, ma il midfield rimane compatto e questo rende difficile arrivare ai punti. Abbiamo un altro importante aggiornamento aerodinamico in arrivo a Imola e speriamo che questo ci aiuti a migliorare ulteriormente, per lottare regolarmente per la zona punti”.

Il prossimo appuntamento in calendario sarà il Gran Premio di Imola, corsa di casa per l’Alpha Tauri, in programma nel weekend dal 19 al 21 maggio