Obiettivo raggiunto per il Ravenna Women, che in un buon match casalingo contro il Chievo Verona, arriva alla salvezza con tre giornate di anticipo. Un risultato importante macchiato dal grosso infortunio di Sara Ventura uscita al 37’ pt.

La squadra ospite presenta diverse defezioni ed arriva da due sconfitte consecutive. Il Ravenna, sfortunato nelle ultime partite, entra in campo per far suo l’obiettivo. La prima occasione è del Ravenna che con un gran pressing, porta Mascia a conclusione al 10’ pt, trovando Fenzi protagonista. Al 12′ nuova occasione per le leonesse con Domi che su cross di Ventura prende in pieno la traversa. Il Chievo prova a rientrare in partita ed al 19′ Buonamassa centra il palo dalla distanza. Il Ravenna alza i ritmi ed il Chievo prova a partire di rimessa. Al 29′ nuovo miracolo dell’estremo difensore Fenzi che nega il goal di testa su calcio d’angolo a Giovagnoli.

La ripresa si apre con un Ravenna voglioso di chiudere la partita ed aggiungere 3 punti al bottino stagionale. Al 23′ st il Chievo si salva con Tunonia che su cross di Raggi anticipa di pochissimo Elena Mariani. La subentrata Gianesin è protagonista pochi minuti dopo quando ruba palla impegnando Fendi nella parata più difficile del match.

Dopo una gara dominata territorialmente le leonesse rischiano il clamoroso e ingiusto ko al minuto 84′ quando Bianchi su concitata azione di Willis sfiora il vantaggio.

Finisce così il match 0 a 0 che porta alla salvezza matematica.

Un risultato per molti insperato, per noi voluto sudato e meritato.

Meritato da tutti: staff, atlete e dirigenti al seguito.

Grazie a tutti!

TABELLINO

Ravenna Women – Chievo Verona Women: 0-0

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Ventura (37’ pt Raggi), Barbaresi, Domi (1’ st Candeloro), Carrer (9’ st Gianesin), Burbassi, Mariani Elisa, Mascia, Mariani Elena, Giovagnoli, Vicenzi, Gardel

A disposizione: Tonelli, Scarpelli, Ruotolo, Carli

All. Massimo Ricci