L’OraSì Ravenna non molla e riapre la corsa salvezza battendo Casale Monferrato al Pala De Andrè per 78-76. I giallorossi mettono in campo una bella prova corale e spaccano la partita nel terzo quarto grazie alla difesa, che forza 21 palle perse avversarie nel corso della gara. Nel finale i piemontesi, che nel primo tempo avevano tirato 6/8 da 3 punti (sarà 13/24 alla fine), tornano sotto salvando il punteggio del doppio confronto, ma non riaprono la partita.

Doppia cifra per Anthony (15 punti), Musso (14, tutti nel secondo tempo), Bartoli (14) e Bonacini (12); solida anche la prova di Oxilia, che aggiunge 8 rimbalzi e 4 recuperi agli 8 punti. Per gli ospiti, invece, non basta la prova da miglior realizzatore di Justice (24 punti).

Il tabellino

OraSì Basket Ravenna – NoviPiù Casale Monferrato 78-76 (20-22, 37-39, 61-54)

Ravenna: Anthony 15, Giordano 6, Musso 14, Bartoli 14, Oxilia 8, Vrankic 5, Onojaife ne, Galletti ne, Giovannelli ne, Petrovic 4, Minardi ne, Bonacini 12. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Roberto Villani, Giovanni Piastra.

Casale Monferrato: Sarto 9, Ellis 4, Carver 4, Mele ne, Valentini 8, Formenti 5, Martinoni 10, Ghirlanda ne, Poom ne, Leggio 12, Justice 24. All.: Stefano Comazzi. Ass.: Giorgio Lazzarini, Gabriele Longo, Edoardo Vercelli.

Arbitri: Stefano Wasserman di Trieste, Marco Barbiero di Milano e Umberto Tallon di Bologna.