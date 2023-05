Prove generali di play off superate a pieni voti. I Blacks sbancano il campo di Ancona con un’ottima prestazione, chiudendo la stagione regolare con 46 punti, ovvero 23 vittorie, che rappresentano il record di gare vinte in B della società. Un ottimo modo per presentarsi alla semifinale contro Ruvo di Puglia che inizierà domenica 14 maggio dal PalaCattani.

Questo il calendario ufficiale

GARA 1 Domenica 14 maggio ore 18: Blacks – Ruvo di Puglia

GARA 2 Martedì 16 maggio ore 18.30: Blacks – Ruvo di Puglia

GARA 3 Venerdì 19 maggio ore 21: Ruvo di Puglia – Blacks

EVENTUALE GARA 4 Domenica 21 maggio ore 19: Ruvo di Puglia – Blacks

EVENTUALE GARA 5 Mercoledì 24 maggio ore 20.30: Blacks – Ruvo di Puglia

I Blacks partono con un perentorio 8-0 facendosi poi agganciare a quota 17 e superare allo scadere da Panzini (25-24) a causa di un calo dovuto alla poca attenzione in difesa. Ancona allunga fino al 35-30 poi i Raggisolaris iniziano a segnare con grande regolarità da tre punti. Siberna e Petrucci suonano la riscossa poi ci pensa Poggi con un gioco da tre punti a regalare il 44-43, vantaggio che non sarà più colmato. Il punto esclamativo lo mette Pastore sempre dai 6,75 con una tripla da nove metri allo scadere per il 51-47, ma decisiva è anche la maggiore fisicità sotto canestro di Faenza mostrata dalla statistica finale che l’ha vista catturare 49 rimbalzi contro i 30 degli avversari.

I Blacks rientrano in campo stringendo le maglie difensive e concedendo 1 solo punto nei primi due minuti e andando così sul 59-48. Ancona prova l’ultimo assalto e con Panzini ricuce lo strappo fino al 61-63, ma i Blacks non si lasciano sorprendere e ancora con il tiro da tre vanno in fuga. La firma la mettono Petrucci, Siberna e Vico per il 74-63. È il colpo del ko per la Luciana Mosconi che nell’ultimo quarto segna soltanto quattro punti nei primi nove minuti. Faenza invece continua a segnare con regolarità chiudendo i conti sul 92-73.

Luciana Mosconi Ancona – Blacks Faenza 73-92 (25-24; 47-51; 67-74)

LUCIANA MOSCONI ANCONA: Petrilli ne, Panzini 13, Czoska, Carnovali 6, Tamboura, Bedin 12, Ciribeni 12, Guerra 4, Reggiani ne, Ambrosin 11, Giombini 11, Piccionne 4. All.: Coen

BLACKS FAENZA: Bandini 2, Siberna 17, Vico 8, Poggi 11, Castellino 4, Voltolini 10, Molinaro 3, Petrucci 13, Aromando 16, Ragazzini, Pastore 8, Nkot Nkot. All.: Garelli

Arbitri: Martinelli – Marconetti

Note. Tiri da 2: AN: 15/34, FA: 24/43; Tiri da 3: AN: 7/25, FA: 12/31; Tiri liberi: AN: 22/25, FA: 8/10; Rimbalzi totali: AN 30:, FA: 49