Le tragedie provocate dalla crudeltà dell’uomo sono ormai una parte costante della nostra vita di volontari Enpa, ma ogni volta che pensiamo di aver raggiunto il fondo ecco aprirsi nuove voragini.

L’ultimo scempio creato dall’uomo ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 6 maggio. Una nostra volontaria ha ricevuto una telefonata nella quale veniva segnalata la presenza di una valigia rigida, modello recente, contenente 5 cuccioli a Lavezzola in via Bellagrande nei pressi di una casa abbandonata, vicinanze Moschea. Le nostre volontarie si sono recate immediatamente sul posto e seguendo le indicazioni hanno trovato la valigia, purtroppo ormai desolatamente vuota. Ulteriori ricerche hanno consentito di recuperare due cuccioli, messi in salvo da alcune persone che purtroppo in quel momento non hanno ritenuto di prenderli tutti. Non vogliamo indagare sulle motivazioni che hanno portato queste persone a fare questa scelta che si è rilevata scellerata, magari inizialmente sostenute da buone intenzioni in quanto non si sarebbero sentiti in grado di gestirli tutti. Questa decisione è stata fatale per gli altri cuccioli, dei quali non sono state trovate tracce nonostante le ore di ricerche notturne e mattutine. I cuccioli saranno certamente deceduti o forse portati via da animali o da chi sapeva dove era la valigia e cosa conteneva.

I cuccioli hanno appena 15 giorni e quindi necessitano di essere allattati e di tutte le cure necessarie, che la mamma avrebbe loro prodigato.ricordiamo che il latte vaccino non va assolutamente somministrato. Il nostro pensiero va anche alla mamma, che starà disperatamente cercando i suoi piccoli e nel frattempo sarà preda della mastite. Poi se sopravviverà fra poco sarà di nuovo incinta e allora la storia si ripeterà? Per quante volte ancora? Non sarebbe più semplice sterilizzare la gatta ed evitare il ripetersi di abbandoni e morte?

Se non volete i cuccioli – ve lo chiediamo con il cuore in mano – chiamateci, non abbandonateli in una scatola, in un fosso, o in un cassonetto perché siete talmente codardi da non volervi sporcare le mani uccidendoli voi stessi. Lasciateli con la mamma, noi vi aiuteremo e vi aiuteremo anche a sterilizzare la gatta.

Mettiamo fine a questo orrore, diventiamo un paese civile, che rispetta le persone e gli animali di questo pianeta.

Per info infermeria felina 329 3163050.

Se qualcuno volesse dare disponibilità come balia o per stallo gattini ci contatti al numero 3275860774.