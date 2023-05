Ancora sospesa la circolazione ferroviaria fra Lugo e Russi (linea Castelbolognese – Ravenna) per i danni provocati dal maltempo all’infrastruttura ferroviaria.

I treni Regionali da Bologna per Ravenna e da Bologna per Rimini via Ravenna percorrono, fra Castelbolognese e Russi, il percorso alternativo “via Faenza”.

Fra Castelbolognese e Ravenna resta attivo un servizio di autobus sostitutivi con fermate a Solarolo, Lugo, Bagnacavallo, Russi e Godo.

Orari bus sostitutivi