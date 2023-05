Con una bella partita, giocata con orgoglio, tecnica e attenzione, il Faenza calcio batte 2-0 il sorprendente Solarolo che perde così all’ultima giornata il pass per i playoff.

Dopo due sconfitte consecutive, i biancoazzurri di mister Casamenti hanno negato ogni possibilità ai biancorossi dell’ex Assirelli, controllando la gara e costruendo numerose occasioni da gol.

La partita inizia subito bene per i manfredi, apparsi determinati e ben messi in campo. Al 18’il guizzante Betti si fa luce e apre per Giacomo Lanzoni che va al tiro impegnando Bracchetti a terra in una non facile respinta. Dopo un paio di minuti, Lanzoni offre un assist al fratello Pietro che conclude sull’esterno della rete. Poi è ancora il numero dieci biancoazzurro a impegnare Bracchetti che in bello stile si tuffa e devia il sinistro del faentino. La scena si ripete poco dopo. In questo caso, su un calcio di punizione concesso per fallo su Betti, Giacomo Lanzoni ci prova dal limite, ma ancora una volta Bracchetti risponde con una gran parata. Il duello tra il portiere biancorosso e il fantasista biancoazzurro si chiude al 44’ quando Giacomo Lanzoni si inserisce in verticale e staffila a rete di sinistro un diagonale che non dà scampo a Bracchetti. 1-0

Nel secondo tempo, non cambia la trama del match con il Faenza attento in copertura ed efficace nel contrattacco. E’ Pietro Lanzoni a costruire una pregevole azione personale e andare al tiro da fuori area, ma il pallone termina di poco sopra la traversa. Al 21’ Betti recupera la palla apre per Ambrogetti che galoppa sulla fascia, supera con una giocata Venturelli e mette al centro un pallone invitante che Giacomo Lanzoni aggancia e spedisce in rete con precisione 2-0

Giacomo Lanzoni e Ambrogetti costruiscono una combinazione simile e questa volta è Ceroni ad andare al tiro mancando di poco il bersaglio.

Il Solarolo, mai pericoloso, non dà mai alcuna preoccupazione al portiere Ravagli che, a parte un paio di uscite, deve solo assistere a un traversone insidioso di Menicucci e al pallone calciato da Fernandi che si appoggia sulla rete. Anzi è il Faenza a sfiorare il tris con Bagnolini che ruba la sfera, va in progressione ed entrato in area tira, ma ancora una volta Bracchetti si supera chiudendo la porta.

Gran protagonista dunque Giacomo Lanzoni, autore di due gol che lo fanno chiudere con 18 centri in seconda posizione nella classifica dei cannonieri dietro a Battiloro dello Sparta Castel Bolognese. Il Faenza di domani per puntare a un rilancio, dovrebbe ripartire innanzitutto da lui.

Faenza – Solarolo 2-0

Faenza: Ravagli, F. Lanzoni, De Marco (40’ st Shermadhi), Bertoni, Navarro, Gabrielli, P.Lanzoni (33’ st Tuzio), Betti (33’ st Ceroni), Dardi (20’ st Ambrogetti), G. Lanzoni (38’ st Bagnolini), Missiroli. A disposizione: Luce, Karaj, G. Errani, Savorani. All. Casamenti

Solarolo: Bracchetti, Venturelli (33’ st Zannoni), D. Franceschini (33’ st Fi. Assirelli), Piancastelli, Ravaglia, Mongardi, Del Fiore (15’st Menicucci), Fernandi, Cozzino (15’ st Colino), S. Errani, Fagnocchi (1’ st L. Franceschini). A disposizione: Tassinari, Baldi, Pichetti. All. Fu. Assirelli

Arbitro: Dal Sasso di Bologna- assistenti: Dosi e Martini di Imola

Reti: 44’pt e 28’st G. Lanzoni

Ammoniti: Bertoni, Tuzio, P.Lanzoni; Fagnocchi, Mongardi, L. Franceschini

Angoli: 2-3 Recupero: 2’ – 0’