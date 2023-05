Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 15 al 21 Maggio 2023:

Ariete

Finalmente un po’ di respiro per te, dopo un periodo frenetico, avrai l’opportunità di recuperare energie. Non farti abbattere dai contrattempi e cerca soluzioni proattive. Anche se per ora tutto sembra incerto, l’estate porterà sollievo.

Toro

Carico di fatica. Inizia a pesarti la responsabilità che hai accumulato. Non puoi gestire tutto da solo, fidati delle persone intorno a te. Concentrati sull’amore: potrebbe essere il momento di trovare qualcuno speciale.

Gemelli

Amore incerto, le tue relazioni sono fragili e distanti. Cerca di capire cosa sta causando il disagio e considera i bisogni del tuo partner. Nel weekend, approfitta di un po’ di sollievo per rilassarti.

Cancro

Amore e grandi progetti. Il tuo cuore batte per una persona speciale, è il momento di costruire qualcosa di serio? Non temere i cambiamenti e condividi i tuoi sentimenti con sincerità. Anche in ufficio ci saranno novità: chiarisci il tuo ruolo e poni un nuovo obiettivo.

Leone

La Luna sorride. Porta chiarezza al tuo futuro, soprattutto per quanto riguarda le finanze. Dopo un periodo instabile, troverai stabilità. Hai molte idee, non vedi l’ora di metterle in pratica. Tieni d’occhio le persone che potrebbero ostacolarti.

Vergine

Momenti di riflessione. Venere porta cambiamenti nella tua vita, ma prima di prendere decisioni affrettate, prenditi il tempo per valutare la situazione. Agisci con cautela e segui il tuo istinto. In amore, non aver paura di rischiare: certe opportunità passano una sola volta.

Bilancia

Stop ai giochi dietro le quinte, hai troppe questioni irrisolte, che si reggono solo su basi instabili. Non è il momento per mezze verità, cerca di chiarire la situazione prima che sfugga di mano. Ci sono conflitti amorosi in arrivo, la tua vena polemica è al massimo. Fai una riflessione su te stesso: da cosa nasce questa frustrazione?

Scorpione

Poca energia e scarso entusiasmo. Ogni volta che cerchi di fare progressi, incontri nuovi ostacoli. Non hai un attimo di tregua e la rabbia accumulata sta diventando pericolosa. Aspetta il momento giusto, non c’è nulla di male a prenderti una pausa.

Sagittario

Settimana positiva. Sei pronto a correre verso il successo, spinto dal vento dell’entusiasmo e della determinazione. Ma attenzione a non perdere di vista il presente mentre guardi al futuro: qualcuno vicino a te potrebbe aver bisogno del tuo sostegno. Sii aperto e compassionevole, cerca di capire prima di giudicare.

Capricorno

Conflitti e decisioni urgenti. Sei bloccato in una situazione di stallo da troppo tempo, è ora di prendere una decisione definitiva. Qualcuno soffrirà a causa delle tue azioni, ma è inevitabile: esitare solo peggiorerà le cose. Ripensa agli avvenimenti degli ultimi giorni, c’è qualcosa che non stai considerando abbastanza seriamente.

Acquario

Un bivio sul lavoro ti tormenterà per tutta la settimana, togliendoti molte energie. Prenditi il tempo necessario per fare la scelta giusta, ma non esagerare: qualcun altro potrebbe cogliere l’opportunità al tuo posto. In amore, cerca il comfort e i consigli di chi ami, invece di mostrarti troppo distante.

Pesci

Le questioni familiari si infiammano e vi trovate coinvolti in scontri che occupano la vostra mente. State cercando di gestire tutto in modo diplomatico, ma vi sentite sotto pressione per prendere una posizione. A volte è meglio restare fuori da situazioni che non vi riguardano direttamente. Sul fronte lavorativo, invece, è il momento di mostrare determinazione e pretendere il rispetto che meritate per i vostri risultati.