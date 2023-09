Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dall’11 al 17 settembre 2023:

Ariete

La settimana inizia con grande energia. Si prevede una settimana favorevole per le relazioni amorose e una maggiore creatività nel lavoro. Stelle passionali a metà settimana; nel lavoro non devono essere sottovalutate le nuove proposte, mentre nella prima parte della settimana le cose funzioneranno bene sul fronte della fortuna.

Toro

Per i nati sotto il segno del Toro, questa settimana sarà caratterizzata da nuove opportunità finanziarie. Paolo Fox suggerisce di essere cauti nelle decisioni economiche e di valutare attentamente gli investimenti. Meglio evitare polemiche legate al passato; nel lavoro si riparte finalmente con grinta, mentre per la fortuna il cielo dei prossimi giorni sarà interessante, specie il 13 e il 14. Sfruttate questa carica positiva per raggiungere i vostri obiettivi.

Gemelli

Gli astri favoriscono i Gemelli nella comunicazione questa settimana. È un momento ideale per esprimere i vostri pensieri e sentimenti. Siate chiari nelle vostre parole per evitare malintesi. Buone notizie in arrivo per l’amore nel fine settimana prossimo; nel settore della professione ora imporsi non è facile, mentre per quanto riguarda la fortuna lunedì si avrà una bella capacità di azione.

Cancro

L’oroscopo prevede una settimana di introspezione. È il momento di riflettere sulle vostre emozioni e lavorare su questioni personali. La meditazione potrebbe aiutare a trovare la pace interiore. Il periodo rimette in gioco le esigenze in amore; nel cielo del lavoro c’è qualcosa di buono in questi giorni, mentre per quanto riguarda la fortuna ci sarà un po’ di agitazione nel weekend.

Leone

Questa settimana vi troverete nel pieno dell’azione! Dovete sfruttare al massimo l’energia in eccesso per perseguire i vostri obiettivi professionali e sociali. Le stelle dei prossimi giorni premieranno i sentimenti; chi ha assunto un ruolo diverso rispetto al passato nel lavoro, ora affronta un periodo pieno di responsabilità; intuizioni importanti lunedì e martedì.

Vergine

Le stelle indicano un periodo di intenso lavoro. Nonostante le sfide, si consiglia di mantenere la calma e la concentrazione. Il vostro sforzo sarà ricompensato. I sentimenti si faranno sentire di più in settimana; nel lavoro la buona posizione di Giove permetterà di cadere in piedi, mentre sul fronte della fortuna la settimana promette bene.

Bilancia

Avrete l’opportunità di rafforzare le relazioni esistenti questa settimana. Approfittate di questo periodo per riconciliarvi con amici o parenti con cui avete avuto divergenze. Settimana della verità per tutte le coppie che sono in crisi; nel lavoro bisogna programmare un evento o fare una scelta decisiva, mentre lunedì la Luna sarà favorevole e arriveranno conferme.

Scorpione

Potete avere qualche tensione familiare questa settimana. L’oroscopo suggerisce di comunicare apertamente e cercare soluzioni pacifiche per risolvere i conflitti. La situazione economica pesa nel rapporto di coppia; previste spese per la casa nei prossimi giorni; l’andamento della settimana sarà pesante all’inizio ma migliorerà da giovedì 14.

Sagittario

Questa settimana sarà un momento ideale per pianificare nuove avventure o viaggi. Sfruttate la vostra voglia di esplorare nuovi orizzonti. Sarà importante anche verificare la tenuta di un rapporto; attenzione alle spese con Saturno dissonante; l’intera settimana invita alla cautela, specie tra le giornate di mercoledì e giovedì.

Capricorno

Gli astri favoriscono in ambito lavorativo. Si consiglia di concentrarsi sulle opportunità di carriera e di mettere in evidenza le vostre abilità. Cielo bello per i sentimenti quello dei prossimi giorni; nel lavoro previste divergenze di opinione, mentre per la fortuna devono essere sfruttate le giornate migliori che saranno quelle del 13 e 14.

Acquario

L’oroscopo prevede una settimana di ispirazione creativa. Utilizzate la vostra creatività per realizzare progetti personali e artistici. In amore è previsto un recupero a partire dalla giornata di venerdì; con Giove contrario è possibile che si abbia a che fare con un esborso eccessivo; ad inizio settimana ci sarà agitazione.

Pesci

Gli ultimi giorni della settimana saranno particolarmente propizi, con nuove opportunità di guadagno. Si consiglia di essere pronti a cogliere queste opportunità finanziarie. Sentimentalmente ci si sente lontani da una persona a cui si tiene; nel lavoro possibili divergenze con soci e collaboratori, mentre per la fortuna non sarà la settimana migliore per fare azzardi.

