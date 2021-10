Credito e strumenti per favorirne l’accesso da parte delle imprese, PNRR e il Nuovo Patto per il Lavoro e per il Clima della Regione Emilia-Romagna sono stati al centro di un incontro organizzato da CNA nella sede provinciale di Ravenna, in presenza e in videoconferenza, per discutere di lavoro e liquidità durante la fase di ripartenza dell’economia dopo i periodi più difficili della pandemia. Una ripresa però da governare per continuare a sostenere le imprese