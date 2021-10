L’Unione della Romagna Faentina comunica che dal 6 ottobre 2021 fino a 20 ottobre 2021 il tratto di via Plicca COMPRESO TRA VIA DONESIGLIO E VIA QUAGLIA (strada vicinale con uso pubblico e con fondo in ghiaia e terreno battuto) sarà chiuso al transito (eccetto Forze dell’Ordine, Forze Armate e autorizzati) per operazioni legate alla neutralizzazione dell’ordigno inesploso rinvenuto nella zona in oggetto.

Nel tratto interessato non sono presenti abitazioni.