Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli e CittAttiva aspettano bambini e genitori venerdì 14 luglio, alle 19.30, nella cornice del Parco Mani Fiorite, di fronte al centro di aggregazione Quake, per una serata all’insegna del divertimento e della convivialità. Si consiglia di portare un telo da pic-nic e, a discrezione di ogni famiglia, un piatto preparato a casa, perchè le stoviglie saranno offerte grazie al progetto Stoviglioteca del Comune.

Si cenerà tutti insieme e si parlerà dello spettacolo Il grande trionfo di Fagiolino Pastore Guerriero a cui si assisterà dalle 21. Si tratterà di una conversazione sul mondo dei burattini e delle marionette per condividere non solo emozioni e sentimenti ma anche un linguaggio, quello della tradizione della Commedia dei Burattini, che affonda le sue radici in oltre due secoli di storia del nostro Paese e che, in particolare, in Emilia Romagna, vanta un illustre passato-presente.

Lo spettacolo, adatto a tutte le bambine e i bambini come agli adulti, ha vinto numerosi premi in Italia proprio nel campo della ricerca e valorizzazione del teatro di figura. In baracca Mauro e Andrea, quinta generazione ininterrotta della Famiglia d’Arte Monticelli, depositari di un’antica arte ancora oggi incredibilmente attuale.

Protagonista dello spettacolo è l’indomito e coraggioso Fagiolino Fanfan, diventato un agricoltore del regno di Tracia, chiamato a salvare la bella Piscinfresca Altea, ops Principessa Altea, “diventata muta perché non parla” a causa di un terribile sortilegio causato dall’ira del Mago Norandino, rifiutato come sposo. Sarà proprio l’eroe del teatrino a trarre dagli impicci la bella principessa anche grazie all’aiuto della Fata Alcina (anche detta Ciuciafurmighi).

Il Parco Mani Fiorite si trova nel quartiere Darsena e da ottobre 2022 è al centro di un percorso di riqualificazione e cura preso in carico dall’Amministrazione comunale – assessorato al Verde Pubblico, insieme alla comunità di genitori del quartiere e alcune associazioni del territorio che in questi mesi hanno animato il parco e svolto attività di ripristino degli arredi. Il progetto di valorizzazione del parco è sostenuto dal Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei Beni Comuni urbani e dal supporto degli operatori di CittAttiva, il centro di partecipazione e cittadinanza attiva del Comune di Ravenna.

L’estate di CittAttiva è una rassegna di eventi gratuiti che oltre al parco Mani Fiorite si svolge ai Giardini Speyer; il programma delle serate è visionabile sulle pagine facebook e instagram CittAttiva Ravenna.