L’E-Work Faenza pronta ad affrontare il nuovo campionato di A1: presentata la squadra

Ai nastri di partenza la nuova stagione dell’E-Work Faenza. Nella cornice dei Salesiani, la squadra femminile si è ufficialmente presentata per affrontare la seconda stagione consecutiva nella massima serie del campionato di pallacanestro. Domenica, sotto la guida di Simona Ballardini, la squadra scenderà in campo a Cagliari contro Venezia. L’appuntamento per i tifosi per assistere al debutto stagionale è al Macrelli. La prima partita in casa al PalaBubani invece sarà sabato 8 ottobre, terza giornata di campionato. Un campionato che quest’anno l’E-Work punta a concludere conservando la permanenza nella categoria senza dover affrontare troppi rischi, ma con un occhio sempre attento verso le posizioni di classifica che contano.