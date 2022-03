Un nuovo turismo incentrato sul locale: i produttori del territorio incontrano albergatori e realtà turistiche | VIDEO

La riviera incontra la campagna. Un turismo sempre più incentrato sui prodotti del territorio a Cervia. L’istituto alberghiero Tonino Guerra ha infatti ospitato l’incontro fra Coldiretti, le aziende agricole della provincia di Ravenna, gli alberghi, i ristoranti e le realtà turistiche del territorio. Si tratta della seconda fase del progetto ideato per promuovere i prodotti locali nelle realtà ravennati. Già infatti l’istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera aveva avviato con Coldiretti e Campagna Amica un percorso per far conoscere agli studenti i produttori ravennati