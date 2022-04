Teodorico Green Days: la campagna in città. Festa al parco Teodorico | VIDEO

Festa al Parco Teodorico domenica 10 aprile dove andrà in scena il primo appuntamento dei Green Days, dalle 10 alle 19.30, promosso da Coldiretti Ravenna, Campagna Amica, Terranostra, in collaborazione con Cooperativa sociale San Vitale, e il suo Ristoro Teodorico, e con il patrocinio del Comune di Ravenna. Saranno quattro gli appuntamenti fra primavera ed estate (oltre al 10 aprile, con appuntamento dalle 18 alle 23 il 25 maggio, il 15 giugno e il 13 luglio). Nel Parco Teodorico troveranno spazio il mercato degli agricoltori di Campagna Amica con un pranzo picnic preparato dal Ristoro Teodorico. Le ricette della tradizione saranno mostrate mediante show cooking. Per i bambini i giochi in legno di una volta e gli agri-laboratori per raccontare, ad esempio, la storia dell’uovo o del miele. Il tutto condito con la musica di artisti locali.