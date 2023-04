Giovedì 4 maggio, nell’aula magna del Campus Alma Mater Studiorum di Ravenna, in via Oberdan 1, e, in modalità online sulla piattaforma Microsoft Teams, si terrà il quinto e ultimo incontro del ciclo Le giornate dell’Osservatorio di questo 2023, dal titolo “L’ascolto del minore e il suo interesse” con l’intervento della Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’Emilia Romagna Claudia Giudici. I lavori avranno inizio alle 15.

Sono previsti i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura, scuola, università, AFAM, mosaico, politiche giovanili Fabio Sbaraglia e della presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna Paola Carpi.

L’evento sarà poi introdotto e moderato dal professore Enrico Al Mureden e vedrà la partecipazione della Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’Emilia Romagna Claudia Giudici che dialogherà con altre/i esperte/i come la presidente del comitato provinciale di UNICEF Mirella Borghi; Alessandra Spangaro, professoressa associata UNIBO; Carlotta Ippoliti Martini, ricercatrice UNIBO; Nicolò Cevolani, assegnista di ricerca UNIBO.

Si ragionerà sulla figura del curatore speciale del minore, sulle modalità di ascolto e sul consolidamento dell’interesse del minore come valore portante del sistema processuale.

In chiusura prenderà la parola Laura Rossi, capo Area Infanzia Istruzione e Giovani del Comune di Ravenna.

La chiusura dei lavori è prevista per le 18.

Negli scorsi appuntamenti dedicati a sviluppare le questioni giuridiche e sociali legate all’infanzia e all’adolescenza con l’obiettivo di approfondire temi di grande utilità per chi si occupa di educazione, tutela e benessere del/della minore, sono stati discussi sotto diversi aspetti i temi riguardanti l’interesse del minore nei differenti contesti sociali che interessano il diritto di famiglia: ricercatrici, ricercatori ed esperti hanno dialogato sui delicati aspetti dei contesti familiari, ripercorrendo anche quelle sentenze storiche che hanno portato alle norme e alle leggi dei nostri giorni. L’Osservatorio territoriale per l’Infanzia è stato istituito nel dicembre 2020 dal Comune di Ravenna – con la partnership di UNICEF Ravenna e dell’Associazione “Dalla parte dei minori”- e trova riconoscimento nelle linee guida sia regionali che nazionali ed europee che richiamano l’Ascolto del Minore come punto cardine nella progettazione e realizzazione di attività e servizi per la prevenzione del disagio e promozione dell’agio dei/delle minori grazie ad attività di rilevamento e ascolto diretto di bambine, bambini, ragazze e ragazzi.