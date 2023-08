L’appello del sindaco di Castel Bolognese: “I lavori sul Senio ripartano al più presto”

A settembre tutti i bambini potranno tornare a scuola o all’asilo a Castel Bolognese. La riorganizzazione dei 4 istituti colpiti dall’alluvione permetterà l’avvio regolare dell’anno scolastico. Nel frattempo la comunità sta cercando di risollevarsi, dopo che poco più di tre mesi fa è stata travolta dall’acqua del Senio. Un fiume che oggi fa ancora paura. Il 19 luglio è stato avviato un cantiere per il ripristino e la pulizia dell’alveo. 1 milione e 200 mila euro. I lavori si sono però fermati e non sono più stati portati a termine. Ora il sindaco chiede di far ripartire al più presto i cantieri, anche perché due tratti arginali sono ancora da ricostruire e l’estate sta finendo.