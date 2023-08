Domenica 27 agosto la spiaggia del Bagno Corallo di Marina di Ravenna è stata protagonista della 18^ edizione della manifestazione sportiva “In campo per Donare”: un torneo di racchettoni giallo-misto organizzato da A.D.V.S. Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’ospedale, con il patrocinio del Comune di Ravenna.

L’iniziativa è diventata ormai un appuntamento fisso di fine estate ed ha un fine nobile: promuovere la donazione di sangue e plasma. Si tratta di un gesto semplice ma fondamentale per poter salvare molte vite e infatti durante l’intera giornata è stato ricordato più volte, invitando giocatori e spettatori a diventare donatori di sangue e plasma.

Il torneo vede 32 coppie miste uomo-donna, giocare incontri casuali a rotazioni in otto gironi con 7 games. In questo modo vengono garantiti lo spirito non agonistico della competizione e il bilanciamento del livello di preparazione delle squadre. La manifestazione ha avuto inizio alle 10 di mattina per poi protrarsi tutto il giorno, con la sola pausa del pranzo e della “merenda dello sportivo”, distribuita dai volontari di A.D.V.S. Ravenna per far recuperare un po’ di energie agli instancabili giocatori.