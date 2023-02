Grande vittoria di grinta e sacrificio per l’OraSì Ravenna che, davanti agli oltre 2500 spettatori del Pala De Andrè, vince il derby contro la Fortitudo Bologna per 79-74. Dopo aver condotto per più di 38’, raggiungendo anche il +19 nel primo tempo, i giallorossi vengono raggiunti e superati nel finale: nel momento più difficile però la squadra di casa, sempre sostenuta dal suo pubblico, trova una gran tripla di Capitan Musso e serra le fila in difesa, chiudendo la gara con grande freddezza dalla lunetta.

Doppia doppia per Josip Vrankic (20 punti e 11 rimbalzi), mattatore del primo tempo, e doppia cifra, oltre che per Musso (15 punti), anche per Bonacini (14 con 7 rimbalzi e la solita grande difesa), Oxilia (11 con 8 rimbalzi, 6 offensivi) e Anthony (12). Decisiva per la squadra di Coach Lotesoriere la battaglia a rimbalzo, vinta nonostante il deficit di chili e centimetri nei confronti degli avversari.

Il tabellino

OraSì Basket Ravenna – Fortitudo Flats Service Bologna 79-74 (23-13, 50-34, 62-53)

Ravenna: Anthony 10, Giordano, Musso 15, Oxilia 11, Vrankic 20, Onojaife 2, Galletti ne, Giovannelli ne, Petrovic 7, Allegri ne, Minardi ne, Bonacini 14. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Roberto Villani, Giovanni Piastra.

Fortitudo: Bonfiglioli ne, Thornton 7, Aradori 10, Natalini ne, Barbante, Panni 23, Candussi 12, Niang ne, Italiano 1, Cucci 17, Davis 4. All.: Luca Dalmonte. Ass.: Matteo Angori, Matteo Tasini.

Arbitri: Alessandro Costa di Livorno, Marco Attard di Firenze e Alberto Perocco di Ponzano Veneto (TV).