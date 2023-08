“Tentato assalto al furgone portavalori questa mattina nel parcheggio del supermercato Coop del centro commerciale Gallery di via Gramsci a Ravenna.

Grazie alla prontezza di riflessi della guardia giurata due banditi col volto travisato da una mascherina anti-batterica non hanno fatto in tempo a mettere le mani sull’incasso del supermercato che stava per essere custodito in un furgone portavalori.

“Ci complimentiamo con l’operatore che ha sventato l’assalto – afferma in una nota Maurizio Ricci, segretario Ugl Romagna della categoria Sicurezza Civile -. Ma cogliamo l’occasione per ribadire la necessità di inviare almeno due o tre guardie private giurate per il trasporto contanti, contro la prassi che vede soltanto una persona abilitata in questo tipo di servizio, rendendo più facile la vita alla criminalità”.

“Da tempo come sindacato di categoria dell’Ugl chiediamo agli Istituti di vigilanza di elevare le misure a tutela dei lavoratori del settore, ritenendo disdicevole che sulla loro pelle si faccia risparmio di cassa. Ed anche in questo caso evidenziamo il problema nella speranza che la ditta coinvolta nel fallito assalto prenda i provvedimenti da noi auspicati”: conclude il segretario dell’Ugl Romagna Sicurezza Civile, Maurizio Ricci, che annuncia che a breve il sindacato chiederà un incontro all’azienda per discutere la proposta.”