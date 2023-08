“A distanza di mesi dagli eventi alluvionali di maggio 2023 la situazione dei fiumi è pressoché invariata, con numerose arginature ancora gravemente danneggiate e con all’interno una folta vegetazione che potrebbe ostacolare il flusso dell’acqua”. A dirlo è Andrea Liverani, Consigliere Regionale e Comunale per la Lega.

“Anche in via Saldino nella Frazione di Reda, sotto al cavalcavia autostradale, l’arginatura del fiume presenta preoccupanti cedimenti che, a distanza di mesi dall’alluvione, non sono ancora stati sistemati. Cosa dobbiamo aspettare? L’arrivo della stagione autunnale è alle porte, bisogna intervenire subito!”.

“Inoltre, quello che non riusciamo a capire è il motivo per cui la Regione non dia la possibilità alle aziende private di pulire gratuitamente i fiumi, pagando invece altre aziende per la pulizia degli alvei”.

“Voglio anche ricordare che, in Consiglio Comunale, abbiamo votato una mozione all’unanimità in cui si impegnano gli enti preposti ad una pulizia puntuale degli alvei fluviali. Purtroppo questo non sta avvenendo.”

Da questo l’atto ispettivo presentato in Regione Emilia-Romagna in cui si chiede se sia a conoscenza dei danni riportati alle arginature dei fiumi e quando si provvederà alla messa in sicurezza del tratto arginale del Fiume Lamone sottostante al cavalcavia autostradale sito in Via Saldino a Reda, Faenza.”